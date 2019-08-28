Роспотребнадзор: В калининградских магазинах нарушают правила выкладки молочной продукции

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-28T17:58:01+03:00

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В большинстве калининградских торговых сетях и магазинах не соблюдают новые правила выкладки натуральной молочной продукции и продуктов с заменителями молочного жира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, с 1 июля этого года магазины должны визуально отделять натуральные молочные продукты от молокосодержащих, а также сопровождать последние информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Сотрудники Роспотребнадзора уже проверили 224 магазина в Калининградской области, в 172-х торговых точках натуральная молочка никак не была отделена от ненатуральной.

По данным фактам было составлено 129 протоколов, магазины и должностные лица были оштрафованы на 139 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU