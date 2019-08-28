Роспотребнадзор: В калининградских магазинах нарушают правила выкладки молочной продукции
В большинстве калининградских торговых сетях и магазинах не соблюдают новые правила выкладки натуральной молочной продукции и продуктов с заменителями молочного жира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Напомним, с 1 июля этого года магазины должны визуально отделять натуральные молочные продукты от молокосодержащих, а также сопровождать последние информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Сотрудники Роспотребнадзора уже проверили 224 магазина в Калининградской области, в 172-х торговых точках натуральная молочка никак не была отделена от ненатуральной.
По данным фактам было составлено 129 протоколов, магазины и должностные лица были оштрафованы на 139 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU