В Калининграде мошенник взял в кредит телефон по чужому паспорту (фото)

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-29T10:26:06+03:00

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Калининградская полиция разыскивает мошенника, который оформил кредит по чужому паспорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В январе этого года злоумышленник воспользовался чужим паспортом и взял в кредит телефон за 38 893 руб в салоне на улице Горького.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенного на фото, просим сообщить об этом в полицию по телефону: 8(4012)554-502, 554-919, 8-999-092-36-19 либо 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU