Калининградец ударил полицейского и получил штраф в 20 тысяч
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В Озерском районе осудили местного жителя, который оскорбил и ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В феврале этого года пьяный горожанин сначала оскорбил сотрудника полиции, который составлял на него протокол. Дебошира доставили в отдел полиции, где он и вовсе ударил полицейского по лицу.
На него завели сразу два уголовных дела – за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU