2019-08-29T10:37:51+03:00
Общество

Калининградец ударил полицейского и получил штраф в 20 тысяч

Виктор Сергеев
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В Озерском районе осудили местного жителя, который оскорбил и ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале этого года пьяный горожанин сначала оскорбил сотрудника полиции, который составлял на него протокол. Дебошира доставили в отдел полиции, где он и вовсе ударил полицейского по лицу.

На него завели сразу два уголовных дела – за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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