В Калининграде 16 улиц остались без электричества
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Света не будет с 9 до 13 часов по следующим адресам:
ул. Серж. Мишина 14а,17,17а,18,18а,
ул. Дубинина 24,25,27,
ул. Тихоненко 1,1а,5,6,8,
ул. Пролетарская 90-92,
ул. Озерный проезд 2,
ул. проф. Баранова 2,
ул. Черняховского 58-62,66-68,70-72;
С 9 до 15.00 часов:
ул. Л. Шевцовой 13-15,17-23,25,33,35,37,39,41,43,43а;
С 9 до 18.00 часов:
ул. Танковая (военный городок в/ч 06414);
С 9 до 19.00 часов:
ул. Еловая Аллея 5,
ул. Гагарина 16А, 17, 41-45, 53, 55,
ул. Музыкальная 2,4,6,6а,9-11,12,14,15,16,17-19,21,23,
ул. Л-та Князева 25,26-28,30-32,33-51,42-44,50,52,53-55,54-56,
ул. Загородная 3,6-8,5-13,
пер. Загородный 2,4,10-12,14-16,18-20,
ул. Ладожская 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,29.
До 18 часов не будет горячей воды на ул. Гагарина 41-45.
Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Дзержинского 117-151,153, ул. Новинская 3-19,4-28. До 18.00 ул. Нарвская 6-8,10-16,18-24, пр-т Советский 40 (СОШ № 43).
ИСТОЧНИК KP.RU