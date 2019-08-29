В Калининграде 16 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-29T10:45:13+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Света не будет с 9 до 13 часов по следующим адресам:

ул. Серж. Мишина 14а,17,17а,18,18а,

ул. Дубинина 24,25,27,

ул. Тихоненко 1,1а,5,6,8,

ул. Пролетарская 90-92,

ул. Озерный проезд 2,

ул. проф. Баранова 2,

ул. Черняховского 58-62,66-68,70-72;

С 9 до 15.00 часов:

ул. Л. Шевцовой 13-15,17-23,25,33,35,37,39,41,43,43а;

С 9 до 18.00 часов:

ул. Танковая (военный городок в/ч 06414);

С 9 до 19.00 часов:

ул. Еловая Аллея 5,

ул. Гагарина 16А, 17, 41-45, 53, 55,

ул. Музыкальная 2,4,6,6а,9-11,12,14,15,16,17-19,21,23,

ул. Л-та Князева 25,26-28,30-32,33-51,42-44,50,52,53-55,54-56,

ул. Загородная 3,6-8,5-13,

пер. Загородный 2,4,10-12,14-16,18-20,

ул. Ладожская 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,29.

До 18 часов не будет горячей воды на ул. Гагарина 41-45.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Дзержинского 117-151,153, ул. Новинская 3-19,4-28. До 18.00 ул. Нарвская 6-8,10-16,18-24, пр-т Советский 40 (СОШ № 43).

ИСТОЧНИК KP.RU