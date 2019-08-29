2019-08-29T11:45:19+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе пьяный водитель «Ауди» врезался в дерево: двое пострадавших

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе в среду, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Березовка-Храброво-Жемчужное».Пьяный 34-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате водитель и 36-летинй пешеход получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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