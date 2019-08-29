Суд обязал правительство области выделить квартиру сироте из Черняховска

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-29T12:06:05+03:00

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Центральный районный суд Калининграда обязал региональное правительство выделить сироте квартиру. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

23-летняя сирота из Черняховска включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подлежащих обеспечению жильем из специализированного жилищного фонда Калининградской области. Несмотря на это, девушка долго не получала квартиру.

Прокуратура подала в суд на правительство области с требованием выделить сироте благоустроенное жилье. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU