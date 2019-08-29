2019-08-29T12:19:17+03:00
Общество

В Калининградской области создадут центр обработки данных федерального уровня

Виктор Сергеев
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В Калининградской области создадут региональный центр обработки данных федерального уровня. Проект центра был представлен на заседании Совета по информатизации, сообщает пресс-служба правительства области.

Сообщается, что собственный центр обработки данных, а также создаваемая сейчас единая информационно-телекоммуникационная сеть правительства области, обеспечат надежность и стабильность при использовании органами власти цифровых технологических решений. Предусмотрено обязательное условие использования преимущественно отечественных разработок программного и аппаратного обеспечения.

- Главная цель – выстроить в Калининградской области устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи данных, а также инфраструктуру опорного центра обработки и хранения больших объемов данных, в том числе для федеральных задач. Она будет доступной в первую очередь для всех органов исполнительной власти, муниципальных образований региона, – заявил министр цифровых технологий и связи Алексей Игнатенко. – По сути, РЦОД – это защищенное государственное облако. Его мощности и ресурсы рассчитаны также на бизнес, активно развивающийся в регионе IT-сектор.

Планируется, что опытная эксплуатация Центра начнется в конце 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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