Авиадебошира, который приземлил летевший в Германию самолет, отправили на поселение

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-29T14:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянин, который заставил внепланово приземлиться самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в германский Дюссельдорф, проведет 4 месяца в колонии-поселении. Таким оказалось решение Гурьевского районного суда.

Напомним, 10 июля на борту авиалайнера один из пассажиров, изрядно злоупотребив алкоголем, впал в буйство, принялся нецензурно оскорблять бортпроводников и всех, кто хотел за них заступиться. Когда дошло до рукоприкладства (дебошир ударил человека), капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Им оказался калининградский «Храброво». Сразу после посадки хулигана задержали сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте.

- Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, ходатайствовав о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Еще бы – ведь в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление! Впрочем гособвинитель не возражал. Нашлись и смягчающие обстоятельства – например наличие на иждивении авиадебошира матери, страдающей тяжелым заболеванием.

В результате полученное осужденным наказание, прямо скажем, нельзя назвать чрезмерно суровым.

ИСТОЧНИК KP.RU