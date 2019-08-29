2019-08-29T14:12:09+03:00
Происшествия

Калининградец ограбил пенсионерку во дворе ее дома

Преступник сорвал с шеи 83-летней женщины две золотые цепочки
Игорь ОРЕХОВ
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Пожилую женщину, у которой на шее висели две золотые цепочки, 33-летний житель Калининграда приметил еще на продовольственном рынке, где пенсионерка делала покупки. Решив, что справиться с такой жертвой особого труда не составит, злоумышленник проследил за ней, дождался, когда горожанка зайдет во двор своего дома, подбежал, сграбастал ювелирные украшения и был таков.

Впрочем, долго радоваться удаче грабителю не пришлось. Оперуполномоченные угрозыска опросили потерпевшую, установили приметы подозреваемого и направили ориентировки всем наружным нарядам.

- В результате грамотно спланированных действий подозреваемый был задержан по горячим следам, - отрапортовали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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