2019-08-29T15:01:00+03:00
Общество

В Калининграде демонтировали два незаконных рекламных баннера «заезжих гастролеров»

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде сотрудники комитета муниципального контроля демонтировали два незаконных рекламных баннера: у гостиницы «Москва» и на развязке Дм. ДонскогоРумянцева. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Заезжие гастролёры, по очень грустной традиции, часто не считают нужным размещать свои афиши по правилам, вот и «Варшавский цирк» туда же, - отметили в администрации.

В пресс-службе мэрии добавили, что горожане также имеют право при желании срывать эти незаконные афиши самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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