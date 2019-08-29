2019-08-29T15:17:25+03:00
Общество

В Калининграде прокуратура нашла незаконный шиномонтаж

Виктор Сергеев
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В Ленинградском районе Калининграда прокуратура обнаружила незаконное металлическое строение с вывеской «Шиномонтаж». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что шиномонтаж появился на земельном участке, на котором разрешено размещать только гаражи для хранения личного транспорта. Администрация Калининграда, при этом, не выдавала разрешения на установку нестационарного строения.

Прокурор обратился в суд и потребовал от владельца строения в течение 20 дней освободить земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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