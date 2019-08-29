Калининградские футболисты стали вице-чемпионами турнира в Польше

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-29T16:36:26+03:00

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Польский Плоцк принял международные соревнования по футболу среди детей не старше 13 лет, собрав 70 европейских команд. Россию на турнире представили воспитанники калининградской спортшколы олимпийского резерва №5.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята выиграли семь матчей из восьми, оставив позади соперников из Польши, Литвы и Латвии. В финале калининградцы сразились с командой из Варшавы, но проиграли.

Одним из лучших игроков турнира был назван калининградский голкипер Егор Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU