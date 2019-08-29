2019-08-29T16:51:46+03:00
Общество

С 1 сентября возобновит курсирование вечерний воскресный поезд Советск – Калининград

Александр КАТЕРУША
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Вечерний воскресный поезд СоветскКалининград назначается с 1 сентября. Как сообщает пресс-служба КЖД, этот поезд № 6387/6388 из Советска будет отправляться в 18:01, следовать со всеми остановками, включая Гурьевск Новый и Гурьевск Центр. Прибытие на Северный вокзал Калининграда в 20:17, на Южный вокзал - в 20:25.

Сообщается, что назначение поезда связано с увеличением пассажиропотока на Советском направлении –студенты возвращаются на учебу в Калининград после выходных.

В КЖД напоминают, что с 1 сентября школьники и студенты очной формы обучения смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах при предъявлении справок из образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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