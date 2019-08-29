В Краснознаменском районе школы и детсады задолжали за электричество 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-29T17:10:16+03:00

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В Калининградской области школы и детские сады задолжали за электроэнергию более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Самый большой долг накопили образовательные учреждения Краснознаменского района – 1,2 млн рублей. Лидируют среди неплательщиков детский сад «Солнышко» — более 600 тысяч рублей, школа поселка Добровольск – 254 тысячи рублей и школа №1 Краснознаменска – почти 237 тысяч рублей.

Немаленькие долги накопили образовательные учреждения Нестеровского городского округа – 48 тысяч рублей.

Энергетики настоятельно рекомендуют руководителям учреждений «закрыть хвосты» и не «доводить ситуацию до крайности».

ИСТОЧНИК KP.RU