8 сентября в Калининградской области пройдут выборы депутатов в девяти муниципалитетах
.Фото: Александр Подгорчук
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В единый день голосования – 8 сентября, в Калининградской области пройдут выборы депутатов окружных советов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
В Озерском, Светловском и Янтарном городских округах пройдут основные выборы депутатов окружных советов, всего предстоит избрать 41 депутата.
Дополнительные выборы депутатов пройдут в шести муниципалитетах – Багратионовском, Гвардейском, Краснознаменском, Ладушкинском, Пионерском и Неманском городских округах.
Всего 8 сентября избирателям предстоит избрать 53 депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU