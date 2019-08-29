2019-08-29T17:29:12+03:00
Общество

8 сентября в Калининградской области пройдут выборы депутатов в девяти муниципалитетах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В единый день голосования – 8 сентября, в Калининградской области пройдут выборы депутатов окружных советов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В Озерском, Светловском и Янтарном городских округах пройдут основные выборы депутатов окружных советов, всего предстоит избрать 41 депутата.

Дополнительные выборы депутатов пройдут в шести муниципалитетах – Багратионовском, Гвардейском, Краснознаменском, Ладушкинском, Пионерском и Неманском городских округах.

Всего 8 сентября избирателям предстоит избрать 53 депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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