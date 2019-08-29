2019-08-29T17:43:15+03:00
Общество

На Куршской косе оштрафованы 34 человека за костры и палатки

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» за две недели с 12 по 25 августа в результате рейдов возбудили 34 административных дела.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды фиксировали съезды с дороги на автотранспорте, разведение костров, организацию туристических лагерей и установку палаток в местах для этого не предназначенных.

- Ясная и теплая погода спровоцировала учащение случаев нарушения границ заповедной зоны, - отметили в национальном парке.

Был зафиксирован также парапланерист-нарушитель, который решил взлетать с заповедных дюн. Мужчину оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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