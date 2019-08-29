На Куршской косе оштрафованы 34 человека за костры и палатки
В национальном парке «Куршская коса» за две недели с 12 по 25 августа в результате рейдов возбудили 34 административных дела.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды фиксировали съезды с дороги на автотранспорте, разведение костров, организацию туристических лагерей и установку палаток в местах для этого не предназначенных.
- Ясная и теплая погода спровоцировала учащение случаев нарушения границ заповедной зоны, - отметили в национальном парке.
Был зафиксирован также парапланерист-нарушитель, который решил взлетать с заповедных дюн. Мужчину оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU