Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в сентябре

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-29T17:48:49+03:00

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Передвижной комплекс «Поликлиника» в сентябре будет работать на территории четырех муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

С 3 по 6 сентября передвижная поликлиника будет работать в поселке Новостроево Озерского района. Прием будут вести офтальмолог, кардиолог, гинеколог. В поликлинике можно будет сделать маммографию, а также экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин.

С 12 по 14 сентября комплекс будет работать рядом с территорией «Балтик-Экспо» в Калининграде, с 16 по 20 сентября – в поселке Ясная Поляна в Нестеровском районе, 23-27 сентября – в поселке Новоколхозное Неманского района.

ИСТОЧНИК KP.RU