Калининградский адвокат попался на крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-29T18:00:29+03:00

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В Калининграде 36-летний адвокат адвокатской палаты региона стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, этим летом правозащитник намеренно ввел в заблуждение двух своих клиентов. Уже получившей срок за мошенничество даме и ее оставшемуся на свободе сожителю лойер посулил изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Для этого «нужным людям» требовалось передать 1,3 миллиона рублей.

- В действительности деньги он передавать никому не собирался, а хотел оставить себе, - проинформировала официальный представитель Следственного управления СКР по калининградской области Наталья Гацко.

Видимо, пара что-то такое тоже заподозрила. Поскольку 27 августа текущего года при получении от сожителя осужденной требуемой суммы адвоката в его собственном кабинете задержали сотрудники регионального УФСБ России, под чьим контролем проходила сделка.

- На допросе подозреваемый дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте, после чего гражданину было предъявлено официальное обвинение, - добавила Наталья Гацко. - По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Ленинградским районным судом Калининграда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU