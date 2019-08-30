В Правдинске злостного алиментщика отправили в колонию за уклонение от работ

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-30T10:18:11+03:00

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В Правдинском районе суд ужесточил наказание злостному алиментщику. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В марте этого года местного жителя приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка за злостное уклонение от уплаты алиментов. Мужчина, отработав непродолжительное время, вскоре стал уклоняться от работы без уважительных причин.

Устав бороться с алиментщиком, уголовно-исполнительная инспекция предложила заменить работы на лишение свободы. Суд согласился с этим и отправил горе-родителя на один месяц и шесть дней в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU