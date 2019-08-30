В Калининграде полицейские задержали безработных за кражу канализационных люков
В Калининграде полицейские задержали мужчин, которые воровали канализационные люки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью в полицию обратился житель с улицы Новый Вал, который сообщил, что неизвестные пытаются украсть люки. Прибывшие на место сотрудники ППС установили, что на участке коллектора пропал один люк.
- За соседним домом правоохранители услышали шум и заметили двух мужчин. Оказалось, что злоумышленники похитили чугунный люк, разбили его и собирались по частям сбыть в пункт приема металлолома, - рассказали в полиции.
Задержанными оказались 38-ми и 35-летний ранее судимые безработные жители Калининграда. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, их так же проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU