2019-08-30T10:19:20+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали безработных за кражу канализационных люков

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали мужчин, которые воровали канализационные люки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в полицию обратился житель с улицы Новый Вал, который сообщил, что неизвестные пытаются украсть люки. Прибывшие на место сотрудники ППС установили, что на участке коллектора пропал один люк.

- За соседним домом правоохранители услышали шум и заметили двух мужчин. Оказалось, что злоумышленники похитили чугунный люк, разбили его и собирались по частям сбыть в пункт приема металлолома, - рассказали в полиции.

Задержанными оказались 38-ми и 35-летний ранее судимые безработные жители Калининграда. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, их так же проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 сентября меняется расписание поездов в Балтийск и Чернышевское
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6
На ремонт больницы в Мамоново выделят 5,5 млн рублей
В пятницу в Калининграде без электричества остались 13 улиц
Калининградка лишилась 90 тысяч рублей, открыв сообщение от мошенника
В Правдинске злостного алиментщика отправили в колонию за уклонение от работ
Калининградский адвокат попался на крупном мошенничестве
Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в сентябре
На Куршской косе оштрафованы 34 человека за костры и палатки
8 сентября в Калининградской области пройдут выборы депутатов в девяти муниципалитетах
В Краснознаменском районе школы и детсады задолжали за электричество 1,2 млн рублей
С 1 сентября возобновит курсирование вечерний воскресный поезд Советск – Калининград
В Светлом сгорел автомобиль «Рено»
Калининградские футболисты стали вице-чемпионами турнира в Польше
В Гурьевском районе полицейские задержали браконьера с сетью
В Калининграде прокуратура нашла незаконный шиномонтаж
В Калининграде демонтировали два незаконных рекламных баннера «заезжих гастролеров»
В Калининграде в этом году начнут ремонтировать ул. Комсомольскую
Калининградец ограбил пенсионерку во дворе ее дома
Авиадебошира, который приземлил летевший в Германию самолет, отправили на поселение
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
В Калининградской области создадут центр обработки данных федерального уровня
Суд обязал правительство области выделить квартиру сироте из Черняховска
В Гурьевском районе пьяный водитель «Ауди» врезался в дерево: двое пострадавших
В Зеленоградске мотоциклист насмерть сбил пешехода
В Калининграде 16 улиц остались без электричества
Калининградец ударил полицейского и получил штраф в 20 тысяч
В Калининграде мошенник взял в кредит телефон по чужому паспорту (фото)