Калининградка лишилась 90 тысяч рублей, открыв сообщение от мошенника

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-30T10:46:00+03:00

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Жительница Калининграда лишилась крупной суммы денег, получив СМС от мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

52-летней калининградке позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил ее, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету. Чтобы предотвратить хищение денег, он убедил горожанку открыть специальную программу, ссылку на скачивание которой он прислал в смс-сообщении.

- Женщина, поверив звонившему, перешла по указанной ссылке. Загруженная программа оказалась вирусом, а злоумышленник получил данные банковской карты потерпевшей, после чего с ее счета были списаны все имеющиеся деньги – 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, личность мошенника устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU