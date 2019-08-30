Калининградка лишилась 90 тысяч рублей, открыв сообщение от мошенника
Жительница Калининграда лишилась крупной суммы денег, получив СМС от мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
52-летней калининградке позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил ее, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету. Чтобы предотвратить хищение денег, он убедил горожанку открыть специальную программу, ссылку на скачивание которой он прислал в смс-сообщении.
- Женщина, поверив звонившему, перешла по указанной ссылке. Загруженная программа оказалась вирусом, а злоумышленник получил данные банковской карты потерпевшей, после чего с ее счета были списаны все имеющиеся деньги – 30 тысяч рублей, - рассказали в полиции.
По данному факту проводится проверка, личность мошенника устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU