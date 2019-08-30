В пятницу в Калининграде без электричества остались 13 улиц

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-30T10:51:28+03:00

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В пятницу, 30 августа, в Калининграде не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Московский 8-10, 8а,14-38,14б, ул. Мариупольская 1-4,6-12;

До 18 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

ул. Харьковская 2-21,21а,22-30,31-47,

ул. Ремонтная 14-32, 73-97, 119-127,

пер. Ремонтный 2-6,12-14,11-15,17,

ул. Станочная 14,15,19,

пер. Радищева 11,16,

ул.Ручейная 5,

ул. Арсенальная 2а,5-11,11а,12-21,

ул. Пехотная 6-14,

ул. Нижние поля 3,17а,17б,17в,

пр-т Московский 8-10, 8а,14-38,14б

ул. Мариупольская 1-4,6-12.

До 18 часов холодной воды не будет на пр-т Московский 8-10,12, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, 16-18, ул.Красноярская 1-3, ул. Ген. Буткова.

ИСТОЧНИК KP.RU