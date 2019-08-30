В пятницу в Калининграде без электричества остались 13 улиц
В пятницу, 30 августа, в Калининграде не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на пр-т Московский 8-10, 8а,14-38,14б, ул. Мариупольская 1-4,6-12;
До 18 часов электричество будет отключено по следующим адресам:
ул. Харьковская 2-21,21а,22-30,31-47,
ул. Ремонтная 14-32, 73-97, 119-127,
пер. Ремонтный 2-6,12-14,11-15,17,
ул. Станочная 14,15,19,
пер. Радищева 11,16,
ул.Ручейная 5,
ул. Арсенальная 2а,5-11,11а,12-21,
ул. Пехотная 6-14,
ул. Нижние поля 3,17а,17б,17в,
пр-т Московский 8-10, 8а,14-38,14б
ул. Мариупольская 1-4,6-12.
До 18 часов холодной воды не будет на пр-т Московский 8-10,12, ул. Марш. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-13, 16-18, ул.Красноярская 1-3, ул. Ген. Буткова.
ИСТОЧНИК KP.RU