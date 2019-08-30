2019-08-30T11:46:40+03:00
Общество

На ремонт больницы в Мамоново выделят 5,5 млн рублей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Мамоновской городской больнице предстоит отремонтировать стационар и несколько отделений. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время рабочего выезда в Мамоново.

– Заканчивается разработка проектно-сметной документации по ремонту стационара, хирургии и других отделений. На эти работы в следующем году будет выделено порядка 5,5 миллионов рублей. Мы «добьем» эту больницу с тем, чтобы не только снаружи, но и внутри она была полностью закончена, - сказал губернатор.

В прошлом году в Мамоновской городской больнице капитально отремонтировали кровлю и фасад за счет средств резервного фонда Президента РФ. В этом году больница получила автомобиль неотложной медицинской помощи, аппарат для суточного мониторинга сердца, иммунохроматографический экспресс-анализатор. Сегодня в больнице идет капремонт физиотерапевтического кабинета.

Глава региона отметил, что с кадрами в больнице Мамоново все «относительно неплохо».

- Муниципалитет дополнительно выделил две квартиры для того, чтобы привлечь врачей, - сказал губернатор. Сегодня в Мамоновской больнице ждут двух специалистов, в их числе – педиатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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