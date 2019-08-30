С 1 сентября меняется расписание поездов в Балтийск и Чернышевское
С начала сентября корректируется расписание пригородных поездов на Балтийском и Черняховском направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с традиционным сезонным снижением пассажиропотока.
Так, с 1 сентября будет отменен поезд из Калининграда в Балтийск, который в 9:50 по выходным и праздничным дням отправлялся с Южного вокзала, и утренний поезд выходного и праздничного дня из Чернышевского в Калининград.
Другой поезд направления Калининград – Чернышевское (время отправления с Южного вокзала 18:40) со 2 сентября будет курсировать только по рабочим дням, а не ежедневно, как летом.
Напомним, с 1 сентября возобновит курсирование вечерний воскресный поезд Советск – Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU