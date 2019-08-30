2019-08-30T13:08:02+03:00
Спорт

Спортсмен из Калининграда выиграл серебро первенства России по велоспорту-шоссе

Соревнования прошли в Тольятти
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Город Тольятти принял первенство России по велоспорту-шоссе, собрав 86 представителей ведущих отечественных велошкол в возрасте 15-16 лет.

Выступил на соревнованиях и представитель Калининграда Максим Орехов. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк проиграл лидеру 11 секунд по итогам четырех квалификационных гонок.

Теперь Максим, ученик спортшколы олимпийского резерва №8 из Калининграда, претендует на выступление в юниорской сборной России.

В минспорта отмечают, что он вполне может повторить достижение Никиты Бондарчука из областной школы олимпийского резерва. Он в 2017 году выиграл золотую медаль в Германии на «Кубке Наций» — крупнейшем юниорском континентальном старте по велоспорту-шоссе среди 130 представителей государственных сборных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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