В Калининградской области больше 114 тысяч школьников сядут за парты
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В понедельник 2 сентября в Калининграде и области пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в День знаний за парты сядут более 114 тысяч школьников.
В минобре отметили, что в школу в этом году идут 14 тысяч первоклассников.
Во всех школах региона 2 сентября состоятся тематические уроки. Они будут посвящены Великой Победе, экологии и безопасности.
В правительстве сообщи, что в День знаний будет открыта школа-новостройка на улице Аксакова в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU