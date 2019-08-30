В Калининградской области больше 114 тысяч школьников сядут за парты

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-30T13:18:19+03:00

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В понедельник 2 сентября в Калининграде и области пройдут торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в День знаний за парты сядут более 114 тысяч школьников.

В минобре отметили, что в школу в этом году идут 14 тысяч первоклассников.

Во всех школах региона 2 сентября состоятся тематические уроки. Они будут посвящены Великой Победе, экологии и безопасности.

В правительстве сообщи, что в День знаний будет открыта школа-новостройка на улице Аксакова в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU