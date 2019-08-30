«Можно голову разбить»: Калининградский велоактивист насчитал 10 опасных недочетов у велодорожки на 9 Апреля

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-30T13:44:05+03:00

По видео видно, что велодорожка не только не удобна, но еще и опасна Фото: Скриншот сайта

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Калининградский велоактивист Илья Абросимов – один из тех, кто состоит в рабочей группе, собранной начальником управления дорожной инфраструктуры Антоном Мальцевым. В пятницу утром Илья выложил на своей персональной странице в фейсбуке видео своей поездки по улице 9 Апреля, на которой в 2015 году была построена велодорожка. По словам велосипедиста, с этой велодорожкой либо нужно «что-то сделать», но в идеале – вообще ликвидировать.

- Везде строим, а вот эту уберем! – написал Илья, перечислив все «косяки», которые «видно невооруженным глазом».

Всего общественник насчитал десять недостатков, превращающих поездку по велодорожке, совмещенной с тротуаром, в опасный кросс.

1. Киоски стоят прямо на велодорожке.

2. Разметка не дублируется на покрытии велодорожки.

3. Штырь ограждения от автомобилей торчит прямо из велодорожки.

4. Здание нависает над велодорожкой так, что создает опасность проезда (просто можно голову разбить).

5. Нет разметки «Пересечение с велодорожкой» на пересечениях с проезжей частью.

6. Деревянный люк возвышается на несколько сантиметров над покрытием велодорожки.

7. Велодорожка проходит в упор к лицевой части автобусной остановки, где толпятся люди.

8. Крыльцо спускается прямо в велодорожку (даже не перед, а прямо в нее).

9. В месте, где предусмотрена парковка автомобилей слева, а справа подъем здания, велодорожка «съедает» все пространство, и негде ходить пешеходам.

10. Столб под дорожные знаки установлен прямо в велодорожке.

Напомним, реконструкция улицы проводилась в 2015 году калининградской компанией «ДСП». Сейчас эта компания занимается реконструкцией улицы Горького, Киевской, а также ремонтом дороги на Балтийском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU