2019-08-30T13:44:05+03:00
Общество

«Можно голову разбить»: Калининградский велоактивист насчитал 10 опасных недочетов у велодорожки на 9 Апреля

Илья Абросимов предложил вовсе ликвидировать эту неудачную часть велосипедной инфраструктуры
Иван МАРКОВ
Поделиться:
По видео видно, что велодорожка не только не удобна, но еще и опаснаПо видео видно, что велодорожка не только не удобна, но еще и опаснаФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

Калининградский велоактивист Илья Абросимов – один из тех, кто состоит в рабочей группе, собранной начальником управления дорожной инфраструктуры Антоном Мальцевым. В пятницу утром Илья выложил на своей персональной странице в фейсбуке видео своей поездки по улице 9 Апреля, на которой в 2015 году была построена велодорожка. По словам велосипедиста, с этой велодорожкой либо нужно «что-то сделать», но в идеале – вообще ликвидировать.

- Везде строим, а вот эту уберем! – написал Илья, перечислив все «косяки», которые «видно невооруженным глазом».

Всего общественник насчитал десять недостатков, превращающих поездку по велодорожке, совмещенной с тротуаром, в опасный кросс.

1. Киоски стоят прямо на велодорожке.

2. Разметка не дублируется на покрытии велодорожки.

3. Штырь ограждения от автомобилей торчит прямо из велодорожки.

4. Здание нависает над велодорожкой так, что создает опасность проезда (просто можно голову разбить).

5. Нет разметки «Пересечение с велодорожкой» на пересечениях с проезжей частью.

6. Деревянный люк возвышается на несколько сантиметров над покрытием велодорожки.

7. Велодорожка проходит в упор к лицевой части автобусной остановки, где толпятся люди.

8. Крыльцо спускается прямо в велодорожку (даже не перед, а прямо в нее).

9. В месте, где предусмотрена парковка автомобилей слева, а справа подъем здания, велодорожка «съедает» все пространство, и негде ходить пешеходам.

10. Столб под дорожные знаки установлен прямо в велодорожке.

Напомним, реконструкция улицы проводилась в 2015 году калининградской компанией «ДСП». Сейчас эта компания занимается реконструкцией улицы Горького, Киевской, а также ремонтом дороги на Балтийском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области модернизируют четыре библиотеки
В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево и опрокинулся в кювет
В Калининградской области продлили купальный сезон
В субботу на улице Шатурской откроют двухстороннее движение
В Гвардейске под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка
«Это необязательно»: В мэрии высказались о школьной традиции запускать в небо шары
На острове Канта испекут самое большое в мире пирожное
В Балтийске у ж/д путей обнаружили мину
На острове Канта стартует Всемирный фестиваль уличного кино
В Калининградской области больше 114 тысяч школьников сядут за парты
Спортсмен из Калининграда выиграл серебро первенства России по велоспорту-шоссе
С 1 сентября меняется расписание поездов в Балтийск и Чернышевское
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6
На ремонт больницы в Мамоново выделят 5,5 млн рублей
В пятницу в Калининграде без электричества остались 13 улиц
Калининградка лишилась 90 тысяч рублей, открыв сообщение от мошенника
В Калининграде полицейские задержали безработных за кражу канализационных люков
В Правдинске злостного алиментщика отправили в колонию за уклонение от работ
Калининградский адвокат попался на крупном мошенничестве
Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в сентябре