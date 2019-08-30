2019-08-30T13:51:52+03:00
Звезды

На острове Канта стартует Всемирный фестиваль уличного кино

Фильмы можно смотреть бесплатно
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на острове Канта в пятницу 30 августа в рамках городского пикника Street Food Weekend стартует Всемирный Фестиваль уличного кино. Три дня калининградцы смогут под открытым небом смотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров.

Как рассказали организаторы, в пятницу зрителям покажут фильмы конкурсной программы. Это ленты «Интервью» 6+, «Эвтаназия» 16+, «Болванка» 16+, «Электрическии ток» 16+, «Миллиард» 6+, «День Рождения» 12+, «Подстава» 12+, «Огонь» 16+, «Harmony» 6+, «Лучше забеи » 16+.

- После показа каждый желающий сможет проголосовать за лучший фильм светом фонарика, мобильного телефона или зажигалки, – отметили в оргкомитете.

С 14:00 до 23:00 на острове будут работать площадки для детей, фудкорт, антикварные ряды.

С 14:00 до 17:00 – Street Food Music. В 17:00 начнется баскетбольный турнир.

Кинопоказы в рамках фестиваля стартуют в 18:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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