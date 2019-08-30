На острове Канта испекут самое большое в мире пирожное

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-30T16:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект "Страна других. Дети" продолжается! В субботу, 31 августа, в 11.00 наш благотворительный проект принимает площадка фестиваля Kaliningrad Street Food. Около 300 особенных детей примут участие в «Другом Streed Foode» на острове Канта.

Дети будут вместе лепить самое большое в мире пирожное «Картошка» из 500 килограммов теста, которое предоставила нам компания «Русский хлеб». Мы разукрасим несколько больших арт-объектов еды, которые уже делает нам студия параметрического дизайна PARAMETRIC и вместе с Томом Сойером покрасим настоящий 15-метровый деревянный забор, который нам сделала администрация Калининграда, красками и кисточками от компании «Раскрас Профи».

Приходите, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU