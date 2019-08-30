В Гвардейске под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на улице Калининградской под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда ребенок получил травмы.
На улице А. Невского в Калининграде неустановленный автомобиль сбил на «зебре» 58-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, водителя объявили в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU