В Гвардейске под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-30T16:43:03+03:00

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В четверг в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Калининградской под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда ребенок получил травмы.

На улице А. Невского в Калининграде неустановленный автомобиль сбил на «зебре» 58-летнюю женщину. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, водителя объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU