В Калининградской области продлили купальный сезон
Купальный сезон продлили в Калининградской области. Решение было принято в связи с теплом и благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сезон было рекомендовано продлить до 10 сентября.
На водоемах в черте Калининграда, где разрешено купание, остаются спасательные посты.
Продлен пляжный сезон и в муниципалитетах. До 15 сентября официально купаться можно будет в Балтийске и в Светлогорском городском округе.
- Погода обещает в регионе теплый сентябрь, и по распоряжению главы администрации округа Владимира Бондаренко, наблюдение на спасательных постах в Отрадном, Филинской бухте, Светлогорске, Донском будет обеспечено до 15 сентября включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Светлогорска.
В Зеленоградске купальный сезон открыт до 8 сентября. В Янтарном – до 15 сентября.
Решение о продлении купального сезона приняли также Правдинский и Гвардейский округа.
ИСТОЧНИК KP.RU