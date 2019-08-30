В Калининградской области продлили купальный сезон

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-30T16:55:51+03:00

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Купальный сезон продлили в Калининградской области. Решение было принято в связи с теплом и благоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сезон было рекомендовано продлить до 10 сентября.

На водоемах в черте Калининграда, где разрешено купание, остаются спасательные посты.

Продлен пляжный сезон и в муниципалитетах. До 15 сентября официально купаться можно будет в Балтийске и в Светлогорском городском округе.

- Погода обещает в регионе теплый сентябрь, и по распоряжению главы администрации округа Владимира Бондаренко, наблюдение на спасательных постах в Отрадном, Филинской бухте, Светлогорске, Донском будет обеспечено до 15 сентября включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Светлогорска.

В Зеленоградске купальный сезон открыт до 8 сентября. В Янтарном – до 15 сентября.

Решение о продлении купального сезона приняли также Правдинский и Гвардейский округа.

ИСТОЧНИК KP.RU