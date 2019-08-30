В Гурьевском районе «Форд» врезался в дерево и опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-30T16:59:29+03:00

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В четверг вечером в Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель «Форда». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

ДТП произошло на автодороге Калининград-Зеленоградск. Водитель «Рено» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Форд».

Водитель «американца» потерял управление и врезался в придорожное дерево, после этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU