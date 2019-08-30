В Калининградской области модернизируют четыре библиотеки

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-30T17:05:52+03:00

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Четыре библиотеки в Калининградской области получат средства на модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках нацпроекта «Культура» проходил конкурс на создание модельных муниципальных библиотек. Для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов РФ. Победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 регионов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году.

От Калининградской области на участие в конкурсном отборе на будущий год было подано семь заявок, победителями признаны библиотеки в Пионерском, Багратионовске, Рыбачья сельская библиотека и Городская юношеская библиотека Калининграда. Суммарно библиотеки получат на модернизацию 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU