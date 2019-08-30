В Калининграде из-за съемок фильма перекроют площадь Победы
На этот раз в центре города будут снимать картину «Морские дьяволы»
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Для съемок фильма в Калининграде вновь перекроют площадь Победы. Как сообщает пресс-служба мэрии города, участок площади от улицы Гаражной до Советского проспекта будет закрыт для транспорта 3 сентября с 7:00 до 20:00.
Такое решение было принято после официального обращения в администрацию представителей компании «Калининград фильм», намеренных снимать эпизод картины «Морские дьяволы».
Напомним, кинокомпания только на прошлой неделе закончила в нашем городе съемки фильма «Золотая дюна».
ИСТОЧНИК KP.RU