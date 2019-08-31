2019-08-31T13:40:29+03:00
Происшествия

Под Калининградом в ДТП пострадала 11-летняя девочка

Инцидент произошел на трассе по направлению в Советск
Сергей Богров
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую пятницу около 17:20 произошло ДТП нв трассе Калининград - Советск. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, 27-летняя водитель «Фольксваген Гольф» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате в первой машине травмы получила женщина, находившаяся за рулем и 47-летняя пассажирка. Во втором транспортном средстве пострадал 49-летний водитель, 48-летняя пассажирка и 11-летняя девочка, которая также находилась в салоне. Как заявили в ведомстве, ребенок получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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