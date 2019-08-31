В Советске решили превратить трамвай-музей в кофейню
Власти также планируют открыть здесь пространство для выставок
Тильзитский трамвайчикФото: Николай Воищев
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Власти Советска решили открыть в памятнике «Тильзитский трамвайчик» кофейню и пространство для выставок. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава города Николай Воищев.
— На недавнем заседании рабочей группы по проектированию городской среды родилась идея превратить наш «Тильзитский трамвайчик» в кофейню. По-вашему, друзья, эта мысль достойна воплощения в реальность? — спросил у своих подписчиков Воищев.
Глава города также добавил, что ждет от местных жителей комментарии и предложения.
ИСТОЧНИК KP.RU