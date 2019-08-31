В нацпарке «Куршская коса» собирают волонтеров, чтобы создать изгородь для Танцующего леса

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-31T14:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Нацпарк «Куршская коса» продолжает акцию «Спасем Танцующий лес». Как сообщается на сайте учреждения, на призыв откликнулось множество желающих и 1 сентября начнется новый этап. Теперь в нацпарке объявили о сборе волонтеров, которые будут создавать изгородь для Танцующего леса из природных материалов.

— Жерди уже заготовлены – требуются умелые мужские руки для того, чтобы оперативно построить из них ограждение. Национальный парк приглашает группы волонтеров в количестве от 4-х человек на собственном транспорте. Заявки принимаются по адресу ecopros@park-kosa.ru и по тел. +7 963 292 63 22, — говорится в опубликованном сообщении.

Как добавили в нацпарке, следующим этапом акции станет разработка дизайна фотозон и ограждений на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU