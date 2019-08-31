В Калининграде на Ленпроспекте столкнулись два автомобиля такси

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-31T14:57:26+03:00

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В субботу около шести утра на Ленинском проспекте произошло ДТП с участие двух автомобилей такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей дорожного инцидента, машины столкнулись возле ресторана «Атлантика». На фотографиях видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. В одном из них пострадала девушка, которая находилась на пассажирском месте. Однако госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU