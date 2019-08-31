2019-08-31T14:57:26+03:00
Происшествия

В Калининграде на Ленпроспекте столкнулись два автомобиля такси

Инцидент произошел напротив ресторана «Атлантика»
Сергей Богров
Поделиться:
Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В субботу около шести утра на Ленинском проспекте произошло ДТП с участие двух автомобилей такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей дорожного инцидента, машины столкнулись возле ресторана «Атлантика». На фотографиях видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. В одном из них пострадала девушка, которая находилась на пассажирском месте. Однако госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24