В Калининграде на Ленпроспекте столкнулись два автомобиля такси
Инцидент произошел напротив ресторана «Атлантика»
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В субботу около шести утра на Ленинском проспекте произошло ДТП с участие двух автомобилей такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам свидетелей дорожного инцидента, машины столкнулись возле ресторана «Атлантика». На фотографиях видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. В одном из них пострадала девушка, которая находилась на пассажирском месте. Однако госпитализация ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU