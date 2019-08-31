Из-за тумана задерживаются 9 авиарейсов из Москвы в Калининград

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-31T15:25:46+03:00

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В субботу количество задержанных авиарейсов из Москвы в Калининград достигло девяти. Об этом сообщается в онлайн-табло на сайте аэропорта «Храброво».

В среднем время задержки составляет примерно полтора часа, но на одном из рейсов оно превышает три часа. В аэропорт с опозданием прибудут рейсы LY 8896, AT 9026, JL 7110, EK 7832, S7 67, SQ 1920, U6 167, U6 637, U6 637. Также задерживаются вылеты калининградских бортов в московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево».

Причиной задержки рейсов стал сильный туман, который накрыл Москву и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU