2019-08-31T15:25:46+03:00
Общество

Из-за тумана задерживаются 9 авиарейсов из Москвы в Калининград

Также задерживаются вылеты калининградских бортов в столичные аэропорты
Сергей Богров
Поделиться:
Также задерживаются вылеты калининградских бортов в московские аэропортыТакже задерживаются вылеты калининградских бортов в московские аэропортыФото: Карен АПРИЯНЦ
Изменить размер текста:

В субботу количество задержанных авиарейсов из Москвы в Калининград достигло девяти. Об этом сообщается в онлайн-табло на сайте аэропорта «Храброво».

В среднем время задержки составляет примерно полтора часа, но на одном из рейсов оно превышает три часа. В аэропорт с опозданием прибудут рейсы LY 8896, AT 9026, JL 7110, EK 7832, S7 67, SQ 1920, U6 167, U6 637, U6 637. Также задерживаются вылеты калининградских бортов в московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево».

Причиной задержки рейсов стал сильный туман, который накрыл Москву и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24