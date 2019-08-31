Полиция задержала 38-летнего калининградца, похитившего из квартиры смарт-часы и деньги

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-31T15:45:12+03:00

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В Калининграде задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в квартирной краже. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По информации следствия, вор проник в квартиру, отжав стеклопакет. Ему удалось похитить смарт-часы и деньги, принадлежавшие хозяину жилья. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Вскоре оперативникам удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже был судим за квартирные кражи. Похищенное мужчина уже успел продать, а деньги потратил. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU