Полиция задержала 38-летнего калининградца, похитившего из квартиры смарт-часы и деньги
Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы
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В Калининграде задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в квартирной краже. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По информации следствия, вор проник в квартиру, отжав стеклопакет. Ему удалось похитить смарт-часы и деньги, принадлежавшие хозяину жилья. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.
Вскоре оперативникам удалось задержать подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже был судим за квартирные кражи. Похищенное мужчина уже успел продать, а деньги потратил. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU