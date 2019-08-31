2019-08-31T16:10:57+03:00
Общество

В Калининграде открыли движение по улице Шатурской

Ремонт дороги продолжался 9 месяцев
Сергей Богров
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В Калининграде в субботу, 31 августа, открыли двустороннее движение по улице Шатурской. Готовность объекта проконтролировал губернатор Антон Алиханов.

Как сообщает Клопс, проезжая часть стала вдвое шире: вместо двух полос появилось четыре. На Шатурской были сделаны тротуары с велодорожкой и установлены столбы наружного освещения.

Напомним, ремонт участка улицы Шатурской – от «Лукойла» до гурьевского кольца продолжался 9 месяцев. Стоимость работ составила 395 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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