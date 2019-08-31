В Калининграде открыли движение по улице Шатурской
Ремонт дороги продолжался 9 месяцев
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В Калининграде в субботу, 31 августа, открыли двустороннее движение по улице Шатурской. Готовность объекта проконтролировал губернатор Антон Алиханов.
Как сообщает Клопс, проезжая часть стала вдвое шире: вместо двух полос появилось четыре. На Шатурской были сделаны тротуары с велодорожкой и установлены столбы наружного освещения.
Напомним, ремонт участка улицы Шатурской – от «Лукойла» до гурьевского кольца продолжался 9 месяцев. Стоимость работ составила 395 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU