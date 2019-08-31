Под Калининградом пьяная девушка в ответ на замечание ударила мужчину кирпичом по голове

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-31T17:37:10+03:00

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В Гусеве местный житель получил удар по голове после того, как сделал замечание пьяной 28-летней девушке. Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел в подъезде дома по улице Гагарина.

По словам 58-летнего пострадавшего, он услышал шум и вышел на лестничную площадку. В коридоре он увидел пьяную девушку и попросил ее не ругаться матом. В ответ на замечание она взяла лежащий кирпич и ударила мужчину по голове, угрожая ему убийством. Тот успел забежать в квартиру и вызвать сотрудников полиции.

Мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дел.

ИСТОЧНИК KP.RU