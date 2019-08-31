2019-08-31T18:45:18+03:00
Происшествия

На трассе под Калининградом столкнулись «Ауди» и «Рено»: пострадала пенсионерка

Инцидент произошел в Гурьевское районе
Сергей Богров
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В субботу в Гурьевское районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в регионально управлении МВД.

Дорожный инцидент произошел около двух часов дня на трассе КалининградМамоново. Водитель «Ауди» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Рено», у которого было преимущество. В результате автомобили столкнулись и в «Ауди» пострадали две пассажирки, среди которых была и 80-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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