На трассе под Калининградом столкнулись «Ауди» и «Рено»: пострадала пенсионерка
Инцидент произошел в Гурьевское районе
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В субботу в Гурьевское районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в регионально управлении МВД.
Дорожный инцидент произошел около двух часов дня на трассе Калининград — Мамоново. Водитель «Ауди» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Рено», у которого было преимущество. В результате автомобили столкнулись и в «Ауди» пострадали две пассажирки, среди которых была и 80-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU