На трассе под Калининградом столкнулись «Ауди» и «Рено»: пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-31T18:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в Гурьевское районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в регионально управлении МВД.

Дорожный инцидент произошел около двух часов дня на трассе Калининград — Мамоново. Водитель «Ауди» выезжал со второстепенной дороги и не уступил «Рено», у которого было преимущество. В результате автомобили столкнулись и в «Ауди» пострадали две пассажирки, среди которых была и 80-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU