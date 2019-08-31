2019-08-31T19:39:46+03:00
Происшествия

В Калининграде на Каштановой Аллее под колеса «Киа» попал 11-летний школьник

В результате мальчик получил травмы
Сергей Богров
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В субботу около 10 утра в Калининграде на Каштановой Аллее произошло ДТП с участием 11-летнего школьника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД

По предварительной информации, 33-летний водитель «Киа» возле дома №78-82 сбил мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ребенок получил травмы. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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