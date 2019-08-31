В Калининграде на Каштановой Аллее под колеса «Киа» попал 11-летний школьник
В результате мальчик получил травмы
Изменить размер текста:
В субботу около 10 утра в Калининграде на Каштановой Аллее произошло ДТП с участием 11-летнего школьника. Об этом сообщили в региональном управлении МВД
По предварительной информации, 33-летний водитель «Киа» возле дома №78-82 сбил мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ребенок получил травмы. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU