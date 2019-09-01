Калининградская «Балтика» на выезде сыграла вничью с курским «Авангардом»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-01T11:49:43+03:00

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Калининградская «Балтика» на выезде в матче 11-го тура ФНЛ сыграла вничью с курским «Авангардом».

Первые полчаса игры получились скучными – много борьбы, мало остроты. Но постепенно балтийцы взяли инициативу в свои руки. Не позволяя хозяевам ничего путного создавать у своих ворот, наши парни регулярно заставляли нервничать болельщиков «Авангарда».

В концовке куряне остались в меньшинстве, за два «горчичника» был удален их капитан Гоцук, после чего игра проходила только на половине поля «Авангарда». Несколько раз мяч метался по штрафной площади хозяев и просто чудом не залетал в сетку.

Итоговый счет– 0-0. «Балтика» продлила беспроигрышную серию до 6 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU