2019-09-01T11:55:54+03:00
Общество

Главная икона ВМФ побывает в воинских частях на востоке Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Главная икона ВМФ «Святой апостол Андрей Первозванный» побывает в соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных на востоке Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба флота.

2 сентября икона будет доставлена в Гвардейск. С 5 сентября «Святой апостол Андрея Первозванный» будет доступна военнослужащим Гусева, а с 11 сентября ее доставят в соединения и воинские части, дислоцированные в Черняховске

В Черняховске икона пробудет с 11 по 15 сентября, а затем её перевезут Советск, где ей смогут поклониться до 19 сентября.

В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора, где она была освящена в канун Дня Военно-Морского Флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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