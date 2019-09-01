2019-09-01T12:10:31+03:00
Происшествия

В Калининграде Окружной в ДТП пострадал мотоциклист

Виктор Сергеев
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Фото: Иван ИвановФото: Иван ИвановФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Серьезная авария с участием мотоцикла произошла утром в воскресенье, 1 сентября на Окружной. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло около поворота на Тенистую аллею. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. После аварии легковушка съехала в кювет.

- Водителя мотоцикла увезли в тяжёлом состоянии, водитель легковушки в «скорой», скорее всего с переломами, - написал один из очевидцев.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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