В Калининграде Окружной в ДТП пострадал мотоциклист
Фото: Иван ИвановФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Серьезная авария с участием мотоцикла произошла утром в воскресенье, 1 сентября на Окружной. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло около поворота на Тенистую аллею. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. После аварии легковушка съехала в кювет.
- Водителя мотоцикла увезли в тяжёлом состоянии, водитель легковушки в «скорой», скорее всего с переломами, - написал один из очевидцев.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU