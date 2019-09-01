2019-09-01T20:29:12+03:00
Общество

В Калининграде открывается запись детей в бассейн «Юность»

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде стартует запись детей на отделение плавания в большой бассейн СК «Юность». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Приём документов для зачисления в группы плавания, будет осуществляться:

2 – 3 сентября:

с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00):

- запись детей, имеющих спортивные разряды;

4 сентября:

с 08.00 до 17.00 (перерыв 13.00 – 14.00):

- прием документов для занятий плаванием в учебные группы большой ванны.

Необходимый пакет документов для оформления абонементов, размещен на сайте «Юности»: www.yunost39.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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