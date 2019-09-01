2019-09-01T20:30:11+03:00
Общество

В поселке Малое Исаково восстановят улицы, которые «убили» при ремонте Шатурской

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Гурьевском городском округе восстановят улицы, которые служили объездными путями при ремонте улицы Шатурской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это улицы Строительная, Пушкинская, Совхозная и дорога «Матросово – Горловка». Объекты войдут в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - скала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По ее словам, через два месяца выйдет из экспертизы проект второго въезда в Гурьевск - от участка на улице Гагарина до перекрестка с улицей Молодой Гвардии.

- Калининград объявил торги на выбор подрядной организации. Планируем полностью в 2020 году обеспечить четырёхполосный въезд в областной центр, - рассказала Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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