В Нестерове уголовник попался на краже дорожных знаков
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Нестерове полицейские раскрыли кражу дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Два дорожных знака пропали перед железнодорожным переездом на автодороге Пушкино-Ильинское. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель.
Ночью мужчина при помощи ножовки спилил два дорожных знака и сдал их в пункт приема металла. На него завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU