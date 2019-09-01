В Нестерове уголовник попался на краже дорожных знаков

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-01T12:44:39+03:00

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В Нестерове полицейские раскрыли кражу дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Два дорожных знака пропали перед железнодорожным переездом на автодороге Пушкино-Ильинское. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель.

Ночью мужчина при помощи ножовки спилил два дорожных знака и сдал их в пункт приема металла. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU