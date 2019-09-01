2019-09-01T12:44:39+03:00
Общество

В Нестерове уголовник попался на краже дорожных знаков

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Нестерове полицейские раскрыли кражу дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Два дорожных знака пропали перед железнодорожным переездом на автодороге Пушкино-Ильинское. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель.

Ночью мужчина при помощи ножовки спилил два дорожных знака и сдал их в пункт приема металла. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24